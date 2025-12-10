    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    VOLKSBANK WIEN AG: Miriam Daill übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation

    Für Sie zusammengefasst
    • Miriam Daill neue Kommunikationschefin der Volksbank.
    • Übernimmt interne und externe Kommunikation im Verbund.
    • Bringt 15 Jahre Erfahrung in Medien- und Nachhaltigkeitskommunikation.
    APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG: Miriam Daill übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation

    Neue Kommunikationschefin - Miriam Daill (43) ist Leiterin der Unternehmenskommunikation und Mediensprecherin im
    Volksbanken-Verbund.

    Wien (APA-ots) - Die Volksbank Wien baut ihre strategische Kommunikation aus: Anfang
    September hat mit Miriam Daill eine erfahrene Kommunikationsmanagerin sowohl die Leitung der Unternehmenskommunikation als auch die Funktion der Unternehmenssprecherin übernommen. Sie verantwortet die interne und externe Kommunikation in der Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes.

    Daill verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in integrierter Kommunikation, Medienarbeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Zuletzt beriet sie Unternehmen aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Immobilien und Gesundheit auf Vorstandsebene. Von 2017 bis Anfang 2024 war sie in einem führenden österreichischen Immobilienunternehmen tätig, wo sie neben der Unternehmenskommunikation den Aufbau der ESG- Kommunikation verantwortete. Zuvor arbeitete sie als stellvertretende Pressesprecherin der börsennotierten S IMMO AG und bei der Kommunikationsberatung Grayling Austria.

    Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes, betont: "Der Volksbanken-Verbund hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen und seine Rolle als moderne, regional verankerte Bank neu definiert. Diese Positionierung klar zu vermitteln, erfordert gezielte strategische Kommunikation. Mit Miriam Daill gewinnen wir eine erfahrene Expertin, die unsere kommunikative Ausrichtung in einer zunehmend technologiegetriebenen Finanzwelt weiter schärfen wird, im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und einer Bank mit genossenschaftlichen Wurzeln, die Fortschritt und menschliche Nähe verbindet."

    Miriam Daill absolvierte ein Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und verfügt über Zusatzqualifikationen im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation sowie als Certified Corporate Sustainability & ESG Managerin.

    VOLKSBANK WIEN AG

    Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (
    Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

    Der Volksbanken-Verbund

    Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.
    www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

