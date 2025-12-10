Wirtschaft
Eil +++ Bundesfinanzhof weist mehrere Klagen gegen neue Grundsteuer zurück
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
München (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesfinanzhof hat mehrere Klagen gegen die seit Januar erhobene neue Grundsteuer größtenteils zurückgewiesen. Das teilte das Gericht am Mittwoch in München mit.
Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
finanzthema schrieb 13.11.25, 01:55
Ja gut, keine Ahnung ob das stimmt, aber das sollte jetzt kein Contra Punkt gegen Siemens Healthineers sein. Was willst du damit sagen?mitdiskutieren »
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
lorebroker schrieb 21.02.25, 14:12
Vielleicht gendert er, weil er es will, persönlich sinnvoll findet? Darf er dann nicht?mitdiskutieren »
Erdman schrieb 18.02.25, 14:28
eine ordentliche und gut verlaufende HV mit vielen Fragen und Antworten.mitdiskutieren »
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.
