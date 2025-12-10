    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Wirtschaft

    Eil +++ Bundesfinanzhof weist mehrere Klagen gegen neue Grundsteuer zurück

    Eil +++ Bundesfinanzhof weist mehrere Klagen gegen neue Grundsteuer zurück
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
    München (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesfinanzhof hat mehrere Klagen gegen die seit Januar erhobene neue Grundsteuer größtenteils zurückgewiesen. Das teilte das Gericht am Mittwoch in München mit.

    Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

    Verfasst von Redaktion dts
