UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever von 4635 auf 4440 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas passte das Bewertungsmodell am Mittwoch unter anderem an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an, sowie nach einem Gespräch mit dem Management. Das Unternehmen gebe einen selbstbewussten Ausblick, sei sich aber des insgesamt trägen Marktwachstums bewusst./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 48,12EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 44,4

Kursziel alt: 46,35

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



