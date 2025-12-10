UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung mittelfristiger Geschäftsziele mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Ein diesbezüglich eigentlich eher konservatives Unternehmen habe ambitionierte Ziele für 2028 gesteckt, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dass die Ziele über den Markterwartungen lägen, liege vor allem am Abwicklungs- und Handelsgeschäft (Clearing & Trading)./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 222,7EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



