UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung mittelfristiger Geschäftsziele mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Ein diesbezüglich eigentlich eher konservatives Unternehmen habe ambitionierte Ziele für 2028 gesteckt, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dass die Ziele über den Markterwartungen lägen, liege vor allem am Abwicklungs- und Handelsgeschäft (Clearing & Trading)./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 222,7EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte