UBS stuft IAG Pence auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Mit seinem Pessimismus für die Airline-Holding IAG sieht sich Castle eher alleine auf breiter Flur. Er sieht hier Ergebnisrisiken und verwies zudem auf den guten Lauf der Aktien./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 4,42EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,7

Kursziel alt: 3,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

