UBS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32,55 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Ryanair werde auf der Kurzstrecke in der kommenden Dekade mehr Passagiere anlocken, als jede andere Airline, so Castle./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 28,08EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32,55
Kursziel alt: 32,55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
