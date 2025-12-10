    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    Deutsche Anleihen vor US-Zinsentscheidung wenig verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen kaum verändert.
    • Anleger warten auf US-Zinsentscheidungen und Daten.
    • Zinssenkung der Fed um 0,25 Prozent erwartet.
    Deutsche Anleihen vor US-Zinsentscheidung wenig verändert
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. An den Finanzmärkten hielten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 127,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

    Am Abend rechnen die meisten Experten mit einer erneuten Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. Die Leitzinsspanne würde dann zwischen 3,50 bis 3,75 Prozent liegen. Allerdings müssen die geldpolitischen Entscheidungen unter erschwerten Bedingungen gefällt werden. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) im Oktober und November konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt.

    Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Mit Spannung wird daher erwartet, wie die Projektionen der Notenbank zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in den USA ausfallen, die ebenfalls am Abend erwartet werden./jkr/stk





