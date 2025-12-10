UBS stuft EASYJET auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 800 Pence auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Bei Easyjet dürfte auch das Pauschalreisegeschäft weiter rund laufen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 5,476EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

