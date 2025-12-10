Hoffnung Robotaxis
Deutsche Bank: Tesla ist ein klarer Kauf für 2026
Selbst wenn der Absatz von Elektrofahrzeugen im nächsten Jahr enttäuschend ausfällt, könnte Teslas Aktie für Anleger dennoch gute Renditen liefern.
- Tesla-Aktie bleibt attraktiv trotz schwachem Absatz.
- Fokus auf Robotaxi und humanoide Roboter wächst.
- Deutsche Bank hebt Kursziel auf 470 US-Dollar an.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Das sagen Analysten der Deutschen Bank, die in einer Analyse vom Dienstag über den Ausblick der Autohersteller, die Chancen des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz hervorhob.
"Auch wenn das Automobilgeschäft von Tesla 2026 hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, glauben wir, dass der Fokus verstärkt auf der Expansion des Robotaxi-Geschäfts sowie auf den Entwicklungen im Bereich humanoider Roboter liegt", schreiben die Analysten.
Die Deutsche-Bank-Analysten nannten Tesla als einen ihrer Top-Picks für den US-Automobilsektor – zusammen mit traditionellen Herstellern wie General Motors, Ford und Stellantis.
Sofern es keine größeren makroökonomischen Umbrüche gibt, werden Anleger laut der Deutschen Bank die Schwäche in Teslas Kerngeschäft wohl weiterhin ignorieren. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um rund 16 Prozent gestiegen, obwohl die Verkäufe in wichtigen Märkten wie China und Europa massiv unter Druck geraten sind.
Das Unternehmen wird voraussichtlich 450.000 Elektrofahrzeuge im laufenden Quartal ausliefern – weniger als die 496.000 im Vorjahreszeitraum, so der Analystenkonsens von FactSet. Für das Gesamtjahr 2025 werden 1,66 Millionen Verkäufe erwartet, was den zweiten jährlichen Rückgang in Folge bedeuten würde.
Dieser Trend könnte sich 2026 fortsetzen, da Tesla im Ausland stärkerer Konkurrenz und im Inland ungünstigeren regulatorischen Bedingungen gegenübersteht. Die Deutsche Bank erwartet, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt im kommenden Jahr stagnieren oder sogar sinken könnte. Morgan Stanley rechnet ebenfalls mit einem Rückgang – konkret mit 20 Prozent weniger batterieelektrischen Verkäufen.
Die Auswirkungen auf Teslas Aktienkurs dürften jedoch begrenzt bleiben, weil viele Anleger Tesla inzwischen weniger als Autohersteller, sondern eher als KI- und Robotikunternehmen sehen.
Tesla hat im kommenden Jahr zahlreiche KI-Projekte in der Pipeline, darunter eine Demonstration seines nächsten Optimus-Humanoidroboters. Morgan Stanley schätzt, dass der Markt für humanoide Roboter bis 2050 ein Volumen von über 5 Billionen US-Dollar erreichen wird.
Die Deutsche Bank hat ihr Buy-Rating beibehalten, und das Kursziel von 440 US-Dollar auf 470 US-Dollar angehoben
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion