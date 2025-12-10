    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Robotaxis, Optimus

    1957 Aufrufe 1957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank: Tesla ist ein klarer Kauf für 2026

    Selbst wenn der Absatz von Elektrofahrzeugen im nächsten Jahr enttäuschend ausfällt, könnte Teslas Aktie für Anleger dennoch gute Renditen liefern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla-Aktie bleibt attraktiv trotz schwachem Absatz.
    • Fokus auf Robotaxi und humanoide Roboter wächst.
    • Deutsche Bank hebt Kursziel auf 470 US-Dollar an.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Robotaxis, Optimus - Deutsche Bank: Tesla ist ein klarer Kauf für 2026
    Foto: Dall-E

    Das sagen Analysten der Deutschen Bank, die in einer Analyse vom Dienstag über den Ausblick der Autohersteller, die Chancen des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz hervorhob.

    "Auch wenn das Automobilgeschäft von Tesla 2026 hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, glauben wir, dass der Fokus verstärkt auf der Expansion des Robotaxi-Geschäfts sowie auf den Entwicklungen im Bereich humanoider Roboter liegt", schreiben die Analysten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    507,10€
    Basispreis
    5,44
    Ask
    × 7,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    385,21€
    Basispreis
    5,38
    Ask
    × 7,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Deutsche-Bank-Analysten nannten Tesla als einen ihrer Top-Picks für den US-Automobilsektor – zusammen mit traditionellen Herstellern wie General Motors, Ford und Stellantis.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Sofern es keine größeren makroökonomischen Umbrüche gibt, werden Anleger laut der Deutschen Bank die Schwäche in Teslas Kerngeschäft wohl weiterhin ignorieren. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um rund 16  Prozent gestiegen, obwohl die Verkäufe in wichtigen Märkten wie China und Europa massiv unter Druck geraten sind.

    Das Unternehmen wird voraussichtlich 450.000 Elektrofahrzeuge im laufenden Quartal ausliefern – weniger als die 496.000 im Vorjahreszeitraum, so der Analystenkonsens von FactSet. Für das Gesamtjahr 2025 werden 1,66 Millionen Verkäufe erwartet, was den zweiten jährlichen Rückgang in Folge bedeuten würde.

    Tesla

    +0,61 %
    +4,48 %
    +1,84 %
    +28,89 %
    +14,14 %
    +154,97 %
    +134,49 %
    +2.894,13 %
    +28.015,51 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Dieser Trend könnte sich 2026 fortsetzen, da Tesla im Ausland stärkerer Konkurrenz und im Inland ungünstigeren regulatorischen Bedingungen gegenübersteht. Die Deutsche Bank erwartet, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt im kommenden Jahr stagnieren oder sogar sinken könnte. Morgan Stanley rechnet ebenfalls mit einem Rückgang – konkret mit 20 Prozent weniger batterieelektrischen Verkäufen.

    Die Auswirkungen auf Teslas Aktienkurs dürften jedoch begrenzt bleiben, weil viele Anleger Tesla inzwischen weniger als Autohersteller, sondern eher als KI- und Robotikunternehmen sehen.

    Tesla hat im kommenden Jahr zahlreiche KI-Projekte in der Pipeline, darunter eine Demonstration seines nächsten Optimus-Humanoidroboters. Morgan Stanley schätzt, dass der Markt für humanoide Roboter bis 2050 ein Volumen von über 5 Billionen US-Dollar erreichen wird.

    Die Deutsche Bank hat ihr Buy-Rating beibehalten, und das Kursziel von 440 US-Dollar auf 470 US-Dollar angehoben

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,94$, was einem Rückgang von -10,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Robotaxis, Optimus Deutsche Bank: Tesla ist ein klarer Kauf für 2026 Selbst wenn der Absatz von Elektrofahrzeugen im nächsten Jahr enttäuschend ausfällt, könnte Teslas Aktie für Anleger dennoch gute Renditen liefern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     