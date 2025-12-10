Nordex Aktie auf Höhenflug - 10.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Nordex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,32 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nordex Aktie. Nach einem Plus von +1,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,94€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Nordex Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +25,59 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um +1,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nordex auf +131,77 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,47 % 1 Monat -3,70 % 3 Monate +25,59 % 1 Jahr +123,30 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,53 Mrd.EUR € wert.

Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat Aussicht auf einen weiteren Auftrag. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy. Diesem soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner …

WEST BRANCH, IA / ACCESS Newswire / December 10, 2025 / The Nordex Group is pleased to announce it has been awarded significant contracts by Alliant Energy, following a rigorous and competitive RFP process. Following regulatory approvals, Nordex …

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Vertrag Nordex Group kooperiert mit Alliant Energy, um weitere Industriearbeitsplätze zu schaffen und die Windenergieproduktion in Iowa, USA, auszubauen 10.12.2025 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung …

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.