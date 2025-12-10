    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex Aktie auf Höhenflug - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die Nordex Aktie, bisher, um +6,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie auf Höhenflug - 10.12.2025
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

    Nordex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Nordex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,32 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nordex Aktie. Nach einem Plus von +1,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,94. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.823,17€
    Basispreis
    2,44
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.346,77€
    Basispreis
    2,45
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Nordex Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +25,59 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um +1,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nordex auf +131,77 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Nordex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,47 %
    1 Monat -3,70 %
    3 Monate +25,59 %
    1 Jahr +123,30 %

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,53 Mrd.EUR € wert.

    Nordex winkt Turbinen-Auftrag vom nordamerikanischen Versorger Alliant Energy


    Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat Aussicht auf einen weiteren Auftrag. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy. Diesem soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner …

    Nordex Group and Alliant Energy Team Up to Increase Manufacturing Jobs and Wind Production in Iowa


    WEST BRANCH, IA / ACCESS Newswire / December 10, 2025 / The Nordex Group is pleased to announce it has been awarded significant contracts by Alliant Energy, following a rigorous and competitive RFP process. Following regulatory approvals, Nordex …

    Nordex Group kooperiert mit Alliant Energy, um weitere Industriearbeitsplätze zu schaffen und die Windenergieproduktion in Iowa, USA, auszubauen


    EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Vertrag Nordex Group kooperiert mit Alliant Energy, um weitere Industriearbeitsplätze zu schaffen und die Windenergieproduktion in Iowa, USA, auszubauen 10.12.2025 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung …

    Nordex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    +6,93 %
    +2,49 %
    -4,08 %
    +26,15 %
    +124,55 %
    +109,46 %
    +56,38 %
    -6,37 %
    +212,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nordex Aktie auf Höhenflug - 10.12.2025 Am 10.12.2025 ist die Nordex Aktie, bisher, um +6,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     