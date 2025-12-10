    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zurückhaltung vor der US-Leitzinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger am deutschen Markt vorsichtiger vor Zinsentscheid.
    • DAX fiel um 0,1% auf 24.150 Punkte, Erholung seit November.
    • Fed-Zinsentscheidung könnte Markttrend für 2023 bestimmen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas vorsichtiger geworden. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Börsenminuten um 0,1 Prozent auf 24.150 Punkte nach, hat allerdings seit dem Tief im November bei unter 23.000 Zählern kontinuierlich zugelegt. Inzwischen summiert sich das Erholungsplus auf rund 5 Prozent, wobei am Freitag auch die runde Marke von 24.000 Punkten wieder überwunden wurde.

    Der MDax der mittelgroßen Werte legte zugleich leicht um 0,1 Prozent auf 29.744 Zähler zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 zeigte sich mit 5.720 Punkte an seinem Vortagesschluss.

    Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rechnet mit wenig Bewegung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Schließlich gehe dieser Börsentag "erst abends richtig los". Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. "Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder, denn Powell wird im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten", erklärte er.

    Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets rechnet damit, dass die Nachrichten der Fed an diesem Abend und die anschließende Reaktion der Finanzmärkte die Richtung für den Rest des Börsenjahres vorgeben könnten.

    Die Zinsentscheidung erfolgt in einem für die US-Notenbank weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump kräftig Druck auf die Fed aus./ck/mis




