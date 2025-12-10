Tui zahlt wieder eine Dividende – und Anleger reagieren mit Verkäufen

Tui kehrt nach Jahren des Krisenmodus wieder in den Ausschüttungsbetrieb zurück. Erstmals seit der Corona-Pandemie will der Reisekonzern seinen Aktionären wieder eine Dividende zahlen. Die "Starter-Dividende" fällt mit 10 Cent je Aktie zwar noch moderat aus, markiert für Tui aber einen strategischen Wendepunkt: Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 sollen dauerhaft 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie ausgeschüttet werden.

Das vergangene Geschäftsjahr 2024/25 schloss Tui operativ deutlich stärker ab. Der Umsatz stieg um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn erhöhte sich um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss kletterte auf rund 636 Millionen Euro – ein Plus von etwa 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Finanzvorstand Mathias Kiep betonte, Tui habe "wichtige finanzielle Meilensteine erreicht". Die Nettoverschuldung wurde weiter reduziert, der Verschuldungsgrad verbessert und die Kreditwürdigkeit von Ratingagenturen heraufgestuft. "Diese solide finanzielle Basis ermöglicht die nächste Phase unserer Kapitalallokation", sagte Kiep.