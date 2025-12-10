Dax startet vor Fed-Entscheid leicht im Minus

Hallo Leute..

habe mir nochmals kurz die Eckdaten von GE Vernova grob angeschaut..die haben ein KGV um die 90, haben nur einen Bruchteil von SE als Auftragsbestand. Da frage ich mich was in aller Welt rechtfertigt einen Kurs um die 500 Euro ? ..nur weil es eine " AMI-Aktie ist ?..ich bleibe drin bzw. erhöhe meinen Bestand wenn ich demnächst wieder cash habe. Je nachdem wie schnell das mittlerweile nicht mehr so grosse " Problem " mit den Windrädern / Gamesa gelöst ist bzw. das Windgeschäft vielleicht doch verkauft wird (..war ja mal in der Diskussion ) wage ich mal die Prognose dass wir Ende 2026 bei min. bei 200 Euro stehen..nur meine Meinung.