    Wirtschaft

    Dax startet vor Fed-Entscheid leicht im Minus

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.130 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Fresenius, und die Porsche Holding, am Ende Rheinmetall, Heidelberg Materials und Adidas.

    Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. "Es ist wieder Fed-Tag. Und damit einer dieser Börsentage, die erst abends richtig losgehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gelte als ausgemacht. "Spannender als die Zinsentscheidung an sich wird der geldpolitische Ausblick der Fed."

    "Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder", so Altmann. Denn Powell werde im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten. "Alle Fed-Mitglieder werden über die Dots ihre geldpolitischen Präferenzen für 2026 kundtun. Im September hat die Mehrheit hier nur eine Zinssenkung für das kommende Jahr erwartet. An der Börse sind aber bereits zwei Zinsschritte im Jahr 2026 eingepreist."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1649 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8584 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,05 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
