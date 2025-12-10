Wirtschaft
Dax startet vor Fed-Entscheid leicht im Minus
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.130 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Fresenius, und die Porsche Holding, am Ende Rheinmetall, Heidelberg Materials und Adidas.
Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. "Es ist wieder Fed-Tag. Und damit einer dieser Börsentage, die erst abends richtig losgehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gelte als ausgemacht. "Spannender als die Zinsentscheidung an sich wird der geldpolitische Ausblick der Fed."
"Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder", so Altmann. Denn Powell werde im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten. "Alle Fed-Mitglieder werden über die Dots ihre geldpolitischen Präferenzen für 2026 kundtun. Im September hat die Mehrheit hier nur eine Zinssenkung für das kommende Jahr erwartet. An der Börse sind aber bereits zwei Zinsschritte im Jahr 2026 eingepreist."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1649 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8584 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,05 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Frudost schrieb 28.11.25, 10:43
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SIEMENS-ENERGY-AG-113013151/bewertung/
|Marktwert
|97,47 Mrd.
|KGV 2025
|62,1x
|KGV 2026 *
|32,5x
|Enterprise Value (EV)
|92,16 Mrd.
|EV / Sales 2025
|2,17x
|EV / Sales 2026 *
|2,09x
|Streubesitz
|81,74 %
|Rendite 2025 *
|0,55 %
|Rendite 2026 *
|1,36 %
Info zu deinem KGV 65 so schaut die Vorausschau für 2026 mit 32,5 aus. Und für einen dynamischen wachsenden Unternehmen ein "günstiges" KGV
Holzfeld schrieb 27.11.25, 18:42
Hallo Leute..
habe mir nochmals kurz die Eckdaten von GE Vernova grob angeschaut..die haben ein KGV um die 90, haben nur einen Bruchteil von SE als Auftragsbestand. Da frage ich mich was in aller Welt rechtfertigt einen Kurs um die 500 Euro ? ..nur weil es eine " AMI-Aktie ist ?..ich bleibe drin bzw. erhöhe meinen Bestand wenn ich demnächst wieder cash habe. Je nachdem wie schnell das mittlerweile nicht mehr so grosse " Problem " mit den Windrädern / Gamesa gelöst ist bzw. das Windgeschäft vielleicht doch verkauft wird (..war ja mal in der Diskussion ) wage ich mal die Prognose dass wir Ende 2026 bei min. bei 200 Euro stehen..nur meine Meinung.
Erdman schrieb 17.11.25, 15:30
Ist ein KGV von 65 nicht viel zu hoch?
