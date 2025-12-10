UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem "Report" eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Er habe bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Pharmaverpackungshersteller mit seiner Informationsarbeit nicht gerade glänze, schrieb Olivier Calvet am Dienstagnachmittag. So fehlten Information zu genauen Kreditbedingungen sowie mit Blick auf den Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts. Allerdings sei die Stimmung der Anleger für die Aktie auch schon auf einem Mehrjahrestief angekommen./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 25,88EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

