JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien robust unterwegs und in einer frühen Phase eines erfolgreichen Weges hin zu "rauchfreien" Produkten, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 49,40EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.
