JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch einer Lithium-Förderstätte in Argentinien und einem Treffen mit Regierungsvertretern mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbausektor werde ein Motor des Wirtschaftswachstums, schrieb Dominic O'Kane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 64,01EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69,5

Kursziel alt: 69,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



