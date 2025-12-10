UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Adidas-Rivalen dürften kaum etwas an den Markterwartungen ändern, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Chancen und Risiken seien ausgewogen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 54,69EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
