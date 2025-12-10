RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für den November mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Lieferzahl von 44 Maschinen decke sich mit der Markterwartung, schrieb Ken Herbert am Dienstagabend./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 172,8EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

