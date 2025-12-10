MTU-Aero Engines nach dem Kurseinbruch: Geeignete (Turbo)-Calls für Gegenbewegung

Da die Experten von JP Morgan sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Luftfahrtbranche in den nächsten Jahren von kräftigen Ergebnissteigerungen ausgehen, bekräftigten die mit einem Kursziel von 465 Euro ihre Kaufempfehlung für die MTU Areo Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie ihre Erholung in naher Zukunft auf 370 Euro fortsetzen kann, wo sie zuletzt am 13.11.25 notierte.

Mit der MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) ging es nach ihrem Hoch vom 9.10.25 bei 399,50 Euro bis zum 1.12.25 auf bis zu 338,20 Euro nach unten. Zuletzt konnte die Aktie die Talfahrt unterbrechen und sich auf ihr aktuelles Niveau bei 354,50 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 360 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 360 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1VGX8, wurde beim MTU-Aktienkurs von 354,50 Euro mit 2,00 – 2,02 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 370 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,52 Euro (+25 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 340,391 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 340,391 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM8UMB3, wurde beim MTU-Kurs von 354,50 Euro mit 1,48 – 1,49 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 370 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,96 Euro (+99 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 329,779 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 329,779 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA0TSS6, wurde beim MTU-Kurs von 354,50 Euro mit 2,60 – 2,62 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 370 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,02 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.