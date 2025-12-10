GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind - Siemens Energy, Nordex

Analysten überschlagen sich in ihren Kommentaren zu der Anlegerveranstaltung des US-Windenergiekonzerns und ihrer Aussagekraft für Siemens Energy regelrecht. Das Margenziel der Amerikaner bis 2028 bedeute für die zuletzt erst aktualisierten Ziele von Siemens Energy weitere Luft nach oben, hieß es von den Experten der Bank of America (BofA). Und dabei sei die Planung sogar noch zurückhaltend.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Signale vom Investorentag des US-Konzerns GE Vernova kommen auch am deutschen Aktienmarkt bei Siemens Energy gut an. Die Aktien der Münchner erreichten am Dienstagmorgen mit 123,75 Euro ein neuerliches Rekordhoch. Ihr Jahresplus beträgt damit 146 Prozent. Papiere von GE Vernova gewinnen auf der Handelsplattform Tradegate ebenfalls stark.

Ajay Patel von Goldman Sachs weist auf den enormen Bewertungsunterschied zwischen Siemens Energy und GE Vernova auf Basis der Schätzungen zwischen 2028 und 2030 hin - zu Ungunsten des US-Konzerns. Dieser Abstand dürfte sich verringern, glaubt er.

Mit Nordex ist am deutschen Markt ein weiterer Windkraftwert auffällig stark. Die Aktien nähern sich ihrem Jahreshoch. Die Hamburger erhielten den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy. Diesem soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Bundesstaat Iowa und anderen Gegenden im Mittleren Westen der USA liefern - wenn die Behörden die Genehmigung erteilen.

Aktien der dänischen Vestas hielten sich derweil nach einer Kaufempfehlung am Jahreshoch vom Vortag. Bei Windkraftanlagen auf Land laufe es klar besser als gedacht, schrieb William Mackie von Kepler Cheuvreux in seiner Kehrtwende von der Abstufung im Juli./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,01 % und einem Kurs von 27,86 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,37 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 98,43 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -31,31 %/+29,29 % bedeutet.



