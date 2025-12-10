Bertrandt AG / Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige ...

Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige AB startet in Göteborg

Ehningen/Göteborg (ots) - Bertrandt setzt seinen internationalen Wachstumskurs fort und gründet mit Bertrandt Sverige AB einen Standort in Schweden. Die Nähe zu renommierten OEMs wie Volvo Cars, der Zugang zu einem Innovationscluster und die Spezialisierung auf nachhaltige, zukunftsweisende Technologien stehen dabei im Zentrum der Standortentscheidung.



"Unlock the Swedish potential" - unter diesem Leitgedanken verfolgt Bertrandt konsequent seine Internationalsierungsstrategie und bringt seine Outsourcingskompetenz mit schwedischer Innovationskraft zusammen. "Wir gestalten die Zukunft der Mobilität, Technologie und Digitalisierung - mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Lösungen. Die neu gegründete Gesellschaft Bertrandt Sverige AB soll in Schweden zum bevorzugten Partner im Bereich Engineering werden", sagt Florian Fuest, Chairman of the Board of Directors Bertrandt Sverige AB.

