BARCLAYS stuft Aumovio auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Conti-Abspaltung Aumovio beim Kursziel von 60 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Autozulieferer sei die attraktivste Turnaround- und Valuestory in der europäischen Autobranche, schrieben Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrer Empfehlung. Die Bilanz sei stark und Optimierungsmaßnahmen zahlten sich in steigender Profitabilität aus./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 42,00EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.