Börsenstart Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:47) bei 24.079,61 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,39 %, Porsche Holding SE +1,43 %, Volkswagen (VW) Vz +0,92 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,13 %, Heidelberg Materials -1,36 %, Münchener Rück -1,09 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.682,32 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Nordex +6,16 %, Gerresheimer +3,61 %, Delivery Hero +2,30 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,70 %, TUI -3,60 %, RENK Group -3,53 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.573,47 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Nordex +6,16 %, SMA Solar Technology +2,61 %, Carl Zeiss Meditec +0,90 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,70 %, Draegerwerk -1,40 %, United Internet -1,20 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:47) bei 5.707,23 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,39 %, Air Liquide +1,46 %, Volkswagen (VW) Vz +0,92 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,13 %, Ferrari -2,12 %, Vinci -1,75 %
Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 5.116,81 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,45 %, voestalpine +0,45 %
Flop-Werte: PORR -2,81 %, Andritz -2,16 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,19 %
Der SMI bewegt sich bei 12.865,46 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,20 %, Alcon +1,04 %, UBS Group +0,79 %
Flop-Werte: Amrize -0,96 %, Givaudan -0,81 %, Swisscom -0,77 %
Der CAC 40 steht bei 8.029,65 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Air Liquide +1,46 %, Eurofins Scientific +1,06 %, Societe Generale +0,99 %
Flop-Werte: Thales -2,77 %, Vinci -1,75 %, Euronext -1,25 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.801,13 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,69 %, Essity Registered (B) +0,44 %, SSAB Registered (A) +0,40 %
Flop-Werte: Telia Company -0,48 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,46 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,29 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.160,00 PKT und steigt um +1,98 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,95 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,44 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,27 %
Flop-Werte: Viohalco -0,71 %, Coca-Cola HBC -0,67 %, Jumbo -0,65 %
