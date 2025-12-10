MARSTEK stellt neue VENUS-Energiespeichersysteme auf dem EnerGaïa Forum 2025

MONTPELLIER, Frankreich, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK, ein weltweit führender Innovator im Bereich Energiespeicherlösungen, präsentiert auf dem EnerGaïa renewable energy forum in Montpellier seine neuesten Fortschritte der nächsten Generation im Bereich Energiespeicherung und intelligentes Laden – darunter die neuen Produkte der VENUS-Serie, am Stand B29 in Halle B3.

MARSTEK VENUS G ist ein leistungsstarkes, bidirektionales 5-kW-AC-gekoppeltes Energiespeichersystem, das für ein anspruchsvolles Energiemanagement im Haushalt entwickelt wurde. Mit einer Spitzenleistung von 10kW und einem AC-PV-Eingang von 7,5kW ist es hochkompatibel mit Enphase-, SolarEdge- und anderen PV-Systemen. Das System lässt sich flexibel von 5kWh bis auf 30kWh erweitern, während die 500V-V-Boost-Technologie jede Batterieeinheit individuell steuert und so Ungleichgewichte verhindert. Mit einer Umschaltzeit unter 10ms, Wirelite-Easylink-Verkabelung und smarter App-Überwachung bietet VENUS G eine zukunftsorientierte Speicherlösung für nahtlose Integration und maximale Effizienz.

7-kW Einphasen-EV-AC-Lader für MARSTEK MARS I PLUS

Der speziell für das MARS I PLUS-System entwickelte einphasige 7-kW-EV-Lader von MARSTEK bietet eine einstellbare Leistung von 1,4kW bis 7,4kW sowie automatisches Lastmanagement. Dank IP54- und IK10-Schutz ist er sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Mit Einkabel-Anschluss, ISO-15118-Hardware-Bereitschaft und hoher Sicherheitsauslegung ist er eine flexible und zukunftssichere Lösung für die Integration von Elektrofahrzeugen.

MARSTEK VENUS D (AC Version): Stapelbares Plug-in-ESS mit 2,5kW AC-Kopplung

MARSTEK VENUS D (AC Version) liefert 2,5kW bidirektionale On-Grid-Leistung sowie 2,5kW Backup-Fähigkeit in einem kompakten, stapelbaren Design. Jedes Modul umfasst 2,56kWh und kann auf bis zu 15,36kWh erweitert werden. Das System ist vollständig kompatibel mit bestehenden Solaranlagen und nutzt KI-gestützte Prognosen sowie Time-of-Use-Optimierung, um Energiekosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz zu maximieren. Durch die Einbindung eines Smart-Meters wird ein präzises Energiemanagement für Eigenverbrauch und Netzkonformität gewährleistet.

Besuchen Sie MARSTEK auf dem EnerGaïa Forum 2025 – Halle B3, Stand B29 – und erleben Sie unsere neuesten Innovationen aus nächster Nähe. Neben diesen Neuheiten präsentiert MARSTEK auch seine Balcony-ESS-Serie (VENUS A, D und E mit Smartbox) sowie Wohnspeicherlösungen wie MARS I PLUS (einphasig) und VENUS X.

Über MARSTEK

MARSTEK, gegründet im Jahr 2009, ist ein globaler Innovator im Energiespeicherbereich und vereint Forschung, Entwicklung und Fertigung, um umfassende Lösungen zu liefern. Das Portfolio umfasst Wohn- und Balkon-Energiespeicher, portable Powerstations, Powerbanks und wiederaufladbare Batterien. MARSTEK setzt sich dafür ein, intelligente und erschwingliche Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841494/MARSTEK_At_The_EnerGa_a_Renewable_Energy_Forum_2025.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/marstek-stellt-neue-venus-energiespeichersysteme-auf-dem-energaia-forum-2025-302636507.html