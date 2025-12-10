    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie verliert deutlich an Wert - -4,50 % - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -4,50 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025

    Die RENK Group Aktie ist bisher um -4,50 % auf 55,23 gefallen. Das sind -2,60  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,30 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten RENK Group Aktionäre einen Verlust von -15,00 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +16,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RENK Group einen Anstieg von +217,70 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,91 %
    1 Monat -10,91 %
    3 Monate -15,00 %
    1 Jahr +191,22 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,55 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rheinmetall wird zum No-Brainer – jetzt soll die Aktie um 50 % explodieren


    Morgan Stanley macht Rheinmetall zum Top-Pick: Die Bank sieht mehr als 50 Prozent Kurspotenzial – und zählt auf neue Milliardenaufträge aus Berlin.

    Startet sie jetzt wieder durch?


    Die Renk-Aktie hat sich zusammen mit anderen Rüstungswerten in den letzten Tagen wieder deutlich erholen können. Allein in dieser Woche hat der im MDAX gelistete Titel über +11% zugelegt. Was treibt den Kurs an? Und hat der Turnaround gerade erst begonnen? Ukraine-Krieg im Fokus Der Rüstungssektor profitiert aktuell auch davon, dass die Bemühungen der USA […] The post Renk-Aktie: Startet sie jetzt wieder durch? first appeared on sharedeals.de.

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -3,49 %
    +16,83 %
    -10,76 %
    -15,34 %
    +196,53 %
    +241,77 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



