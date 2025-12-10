Warum Trump sinkende Zinsen erzwingen will - und ominöse Warnung von JPMorgan!

JP Morgan hat eine ominöse Warnung ausgesprochen: der US-Konsument wirke "ein bisschen fragil" - aber das ist nicht der Grund, warum Trump die Fed zur Senkung der Zinsen zwingen will! Der eigentliche Grund dafür ist, dass das US-Finanzministerium überwiegend nur noch kurz laufende Schulden aufnimmt (z.B. mit drei Monaten Laufzeit) - und die Renditen für kurz laufende Anleihen sind stark beeinflusst von der kurzfristigen Entwicklung der Leit-Zinsen, die die US-Notenbank Fed setzt. Ergo: wenn die Fed die Zinsen senkt, werden die Kosten für Kredite latent geringer - wohingegen die länger laufenden Anleiherenditen tendentiell eher steigen. Die Kredite für die Wirtschaft und die Konsumenten aber sind gekoppelt an die langlaufenden Renditen. Daher hat der kommende Fed-Chef für Trump nur eine Aufgabe: senke die Zinsen!

Hinweise aus Video: