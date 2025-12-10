    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Warum Trump sinkende Zinsen erzwingen will - und ominöse Warnung von JPMorgan!

    Der eigentliche Grund dafür ist, dass das US-Finanzministerium überwiegend nur noch kurz laufende Schulden aufnimmt

    JP Morgan hat eine ominöse Warnung ausgesprochen: der US-Konsument wirke "ein bisschen fragil" - aber das ist nicht der Grund, warum Trump die Fed zur Senkung der Zinsen zwingen will! Der eigentliche Grund dafür ist, dass das US-Finanzministerium überwiegend nur noch kurz laufende Schulden aufnimmt (z.B. mit drei Monaten Laufzeit) - und die Renditen für kurz laufende Anleihen sind stark beeinflusst von der kurzfristigen Entwicklung der Leit-Zinsen, die die US-Notenbank Fed setzt. Ergo: wenn die Fed die Zinsen senkt, werden die Kosten für Kredite latent geringer - wohingegen die länger laufenden Anleiherenditen tendentiell eher steigen. Die Kredite für die Wirtschaft und die Konsumenten aber sind gekoppelt an die langlaufenden Renditen. Daher hat der kommende Fed-Chef für Trump nur eine Aufgabe: senke die Zinsen!

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.620,00€
    Basispreis
    15,36
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.687,98€
    Basispreis
    16,50
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: Wie Sie mit Qualitätsaktien Ihr Depot vor dem KI-Crash schützen,

    hier zum Webinar anmelden (10.12.2025 - 18:30 Uhr)

    2. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    3. Fed-Zinsen sinken heute Abend – die aktuelle Vorschau

     

    Das Video "Warum Trump sinkende Zinsen erzwingen will - und ominöse Warnung von JPMorgan!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Warum Trump sinkende Zinsen erzwingen will - und ominöse Warnung von JPMorgan! JP Morgan hat eine ominöse Warnung ausgesprochen: der US-Konsument wirke "ein bisschen fragil" - aber das ist nicht der Grund, warum Trump die Fed zur Senkung der Zinsen zwingen will!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     