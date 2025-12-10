Siemens Energy Aktie weiter aufwärts - +4,87 % - 10.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie steigt um +4,87 % auf 123,90€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 123,90€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Siemens Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +30,25 %.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,37 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +138,55 % erlebt.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,44 % 1 Monat +14,37 % 3 Monate +30,25 % 1 Jahr +132,44 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,83 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas vorsichtiger geworden. Der deutsche Leitindex Dax gab im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 24.092 Punkte nach, hat allerdings seit dem Tief im …

Für GE Vernova, US-Mitbewerber von Siemens Energy, laufen die Geschäfte prächtig. Jetzt hat der Konzern seine Prognose angehoben und die Dividende verdoppelt.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.