GE Vernova Aktie mit kräftigem Kursplus - 10.12.2025

Mit einer Performance von +6,88 % konnte die GE Vernova Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GE Vernova Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 575,00€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die GE Vernova Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,02 %.

Allein seit letzter Woche ist die GE Vernova Aktie damit um +9,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GE Vernova um +79,75 % gewonnen.

GE Vernova Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,44 % 1 Monat +11,37 % 3 Monate +9,02 % 1 Jahr +78,62 %

Informationen zur GE Vernova Aktie

Es gibt 271 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,01 Mrd. € wert.

Für GE Vernova, US-Mitbewerber von Siemens Energy, laufen die Geschäfte prächtig. Jetzt hat der Konzern seine Prognose angehoben und die Dividende verdoppelt.

Die Signale vom Investorentag des US-Konzerns GE Vernova kommen auch am deutschen Aktienmarkt bei Siemens Energy gut an. Die Aktien der Münchner erreichten am Dienstagmorgen mit 123,75 Euro ein neuerliches Rekordhoch. Ihr Jahresplus beträgt damit …

GE Vernova Aktie jetzt kaufen?

Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.