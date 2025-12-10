    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie fällt um -3,40 % - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -3,40 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.12.2025

    Mit einer Performance von -3,40 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,95 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -7,48 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +8,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,56 %. Im Jahr 2025 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +166,78 %.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,65 %
    1 Monat -6,56 %
    3 Monate -7,48 %
    1 Jahr +167,56 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, insbesondere um die Schließung eines Kurs-Gaps bei 828 und die Bewertung im Kontext des Ukrainekriegs. Nach einem Anstieg wird die aktuelle Kurskorrektur als gesunde Konsolidierung betrachtet, während Analysten ein erhebliches Kurspotenzial sehen, unterstützt durch die Aussicht auf neue Aufträge.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,02 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung


    Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas vorsichtiger geworden. Der deutsche Leitindex Dax gab im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 24.092 Punkte nach, hat allerdings seit dem Tief im …

    Dax startet vor Fed-Entscheid leicht im Minus


    Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.130 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An …

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -3,61 %
    +8,65 %
    -6,56 %
    -7,48 %
    +167,56 %
    +736,98 %
    +1.987,67 %
    +2.586,00 %
    +68.415,32 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



