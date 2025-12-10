    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    TUI - Aktie gerät unter Druck -4,05 % - 10.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die TUI Aktie bisher Verluste von -4,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Sie fällt um -4,05 % auf 8,1080. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,02 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +3,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TUI um +1,61 % gewonnen.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,40 %
    1 Monat +18,84 %
    3 Monate +2,02 %
    1 Jahr -1,08 %

    wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, die in der letzten Zeit eine negative Kursentwicklung von -3 % im Vergleich zu anderen Airlines zeigt. Kritiker bemängeln die unzureichende Reaktion der Unternehmensführung auf Margenprobleme und die unzureichende Dividende, die nicht den Erwartungen entspricht. Zudem wird die negative Marktreaktion auf die schwächeren Wachstumsaussichten thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,11 Mrd. € wert.

    Tui zahlt wieder eine Dividende – und Anleger reagieren mit Verkäufen


    Tui feiert die Rückkehr der Dividende. Der neue Ausblick bremst die Euphorie allerdings. Trotz Gewinnsprung reagiert der Markt hart, weil das Wachstum 2026 schwächer ausfallen soll als erwartet.

    Börsenstart Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung


    Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas vorsichtiger geworden. Der deutsche Leitindex Dax gab im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 24.092 Punkte nach, hat allerdings seit dem Tief im …

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -2,60 %
    +3,40 %
    +18,84 %
    +2,02 %
    -1,08 %
    -5,34 %
    -39,01 %
    -80,82 %
    +23,80 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



