HENSOLDT Aktie tiefrot - 10.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -4,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,94 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HENSOLDT Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,95 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +8,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +114,92 % erlebt.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,81 % 1 Monat -20,01 % 3 Monate -17,95 % 1 Jahr +115,79 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die durch Analystenbewertungen, insbesondere von BofA, beeinflusst wird. Viele Mitglieder kritisieren die fundamentlose Short-Einstufung und betonen das hohe Auftragsvolumen von über 8 Milliarden Euro, das HENSOLDT hat. Es wird erwartet, dass die Aktie in den kommenden Jahren von der Aufrüstung in Europa profitiert, trotz kurzfristiger Kursrückgänge. Die Anleger sind optimistisch, dass sich der Kurs stabilisieren und steigen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,30 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem …

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.