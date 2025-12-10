    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT Aktie tiefrot - 10.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -4,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -4,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,94 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HENSOLDT Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,95 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +8,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +114,92 % erlebt.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,81 %
    1 Monat -20,01 %
    3 Monate -17,95 %
    1 Jahr +115,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die durch Analystenbewertungen, insbesondere von BofA, beeinflusst wird. Viele Mitglieder kritisieren die fundamentlose Short-Einstufung und betonen das hohe Auftragsvolumen von über 8 Milliarden Euro, das HENSOLDT hat. Es wird erwartet, dass die Aktie in den kommenden Jahren von der Aufrüstung in Europa profitiert, trotz kurzfristiger Kursrückgänge. Die Anleger sind optimistisch, dass sich der Kurs stabilisieren und steigen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,30 Mrd. € wert.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -4,28 %
    +8,81 %
    -20,01 %
    -17,95 %
    +115,79 %
    +247,67 %
    +494,20 %
    +331,63 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



