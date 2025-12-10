iRobot Aktie mit Kurssprung +5,96 % - 10.12.2025

Die iRobot Aktie konnte bisher um +5,96 % auf 3,2720€ zulegen. Das sind +0,1840 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der iRobot Aktie. Nach einem Plus von +12,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,2720€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

iRobot ist ein führendes Unternehmen im Bereich Haushaltsroboter, bekannt für seine innovativen Reinigungsgeräte wie den Roomba. Mit einem starken Markenimage und globaler Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Dyson und Ecovacs. iRobot hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in iRobot investiert war, konnte einen Gewinn von +10,37 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die iRobot Aktie damit um +87,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -58,27 % verloren.

iRobot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +87,82 % 1 Monat +65,19 % 3 Monate +10,37 % 1 Jahr -63,36 %

Informationen zur iRobot Aktie

Es gibt 32 Mio. iRobot Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,14 Mio. € wert.

iRobot Aktie jetzt kaufen?

Ob die iRobot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur iRobot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.