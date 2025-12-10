Besonders beachtet!
TKMS Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.12.2025
Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -2,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -2,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,41 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +17,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,29 %.
TKMS Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+17,19 %
|1 Monat
|+6,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die gemischten Prognosen zur TKMS Aktie, die trotz eines aktuellen Kurses von 75,40 Euro durch negative Ausblicke für 2025/2026 belastet ist. Analysten zeigen unterschiedliche Bewertungen, mit Kurszielen zwischen 80 und 102 Euro. Die bevorstehende MDAX-Aufnahme könnte die Nachfrage erhöhen, während Thyssenkrupp einen Verlust von bis zu 800 Millionen Euro erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.
Informationen zur TKMS Aktie
Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Mrd. € wert.
TKMS Aktie jetzt kaufen?
Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.