    Circus Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die Circus Aktie, bisher, um +16,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Circus Aktie.

    Circus Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.12.2025

    Die Circus Aktie konnte bisher um +16,47 % auf 14,500 zulegen. Das sind +2,050  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Circus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,500, mit einem Plus von +16,47 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Circus in den letzten drei Monaten Verluste von -13,61 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circus Aktie damit um -1,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,20 %. Im Jahr 2025 gab es für Circus bisher ein Minus von -48,79 %.

    Circus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,93 %
    1 Monat -35,20 %
    3 Monate -13,61 %
    1 Jahr -61,28 %

    Informationen zur Circus Aktie

    Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 347,21 Mio. € wert.

    Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 10.12.2025 / 10:36 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 10.12.2025 / 10:36 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Subscription of 40,983 shares as part of a capital increase


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 10.12.2025 / 10:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Circus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Circus

    +17,67 %
    -1,93 %
    -35,20 %
    -13,61 %
    -61,28 %
    +1.072,00 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35



