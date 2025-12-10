Abivax Aktie weiter im Aufwärtstrend - +17,42 % - 10.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Abivax Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +17,42 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Abivax Aktie. Nach einem Plus von +6,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 124,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Abivax ist ein innovatives Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Entzündungskrankheiten spezialisiert hat. Mit ABX464 als Hauptprodukt strebt es an, sich im Bereich der Immuntherapien zu etablieren. Konkurrenz besteht durch große Pharmaunternehmen, jedoch bietet Abivax durch seine einzigartige Technologieplattform ein Alleinstellungsmerkmal.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Abivax einen Gewinn von +50,00 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,63 %. Im Jahr 2025 gab es für Abivax bisher ein Plus von +1.568,12 %.

Abivax Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,76 % 1 Monat +26,63 % 3 Monate +50,00 % 1 Jahr +1.334,29 %

Informationen zur Abivax Aktie

Es gibt 78 Mio. Abivax Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,71 Mrd. € wert.

Abivax Aktie jetzt kaufen?

Ob die Abivax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Abivax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.