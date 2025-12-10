Knackpunkt EMA 200

Halliburton markierte den letzten markanten Höhepunkt bei 43,99 US-Dollar Mitte Oktober 2023, nachdem zuvor zwei Anstiegsversuche über diese Hürde gescheitert waren. In 2024 schwenkte der Wert in einem Abwärtstrend ein und verfolgte diesen bis März dieses Jahres, in der Folge kamen Verluste auf 18,72 US-Dollar zustande. Exakt am 61,8 % Fibo erfolgte ein Trendwechsel, Halliburton stieg in den Bereich des EMA 200 an und konsolidiert seit einigen Wochen grob seitwärts. Für ein Folgekaufsignal muss aber diese Hürde jetzt unbedingt überwunden werden.

Für gewöhnlich erfolgen Ausbrüche mit erhöhtem Handelsvolumen, die Tendenz zeigt aber klar abwärts. Gelingt es trotzdem über 28,92 US-Dollar auf Wochenbasis anzusteigen, könnte das nächste Ziel für Halliburton bei grob 32,00 US-Dollar ausgerufen werden, sollte zur Sicherheit aber noch mit einem überzeugenden Wochenschlusskurs über dem Widerstand bestätigt werden. Anderenfalls dürfte es sich hierbei um ein Fehlsignal handeln, was in der Folge empfindliche Abschläge zurück auf 24,55 US-Dollar hervorrufen dürfte. Im Anschluss müsste eine neue Bewertung der Aktie vorgenommen werden.

Halliburton Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Ein Ausbruchsszenario mit einem übergeordneten Ziel bei 32,00 US-Dollar steht aus technischer Sicht derzeit noch auf wackeligen Füßen, nur steigendes Handelsvolumen dürfte diese Annahme stützen und ein Long-Engagement ermöglichen. Hierzu könnte dann beispielsweise das mit einem Hebel von 3,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM3TE4 zum Einsatz kommen und würde insgesamt eine Renditechance von 40 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,90 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte gemessen am Basiswert vorläufig den Bereich von 27,15 US-Dollar aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch orientierungshalber ein Stopp-Kurs von 0,49 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM3TE4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,61 - 0,64 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 21,3434 US-Dollar Basiswert: Halliburton Comp. KO-Schwelle: 21,3434 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 28,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,90 Euro Hebel: 3,8 Kurschance: + 40 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.