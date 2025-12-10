    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Goldman Sachs erhöht Kursziel

    Eli Lilly plant Mega-Investition für Produktion von Pille gegen Fettleibigkeit

    Eli Lilly investiert 6 Milliarden US-Dollar in eine Produktionsstätte. Der Bau der Anlage soll 3.450 Arbeitsplätze schaffen und in der Produktionsstätte soll Orforglipron als Pille gegen Fettleibigkeit produziert werden.

    Foto: Sascha Lotz/dpa

    Eli Lilly gab am Dienstagnachmittag bekannt, dass das Unternehmen plant, mehr als 6 Milliarden US-Dollar in eine neue Produktionsstätte in Huntsville, Alabama, zu investieren. In der neuen Produktionsstätte sollen synthetische Arzneimittel mit kleinen Molekülen und Peptide, darunter Eli Lillys oralen GLP-1-Rezeptoragnositen Orforglipron hergestellt werden. Es handelt sich um den dritten von vier neuen Standorten in den USA, die das Unternehmen ankündigen will. 

    Zudem gab Eli Lilly bekannt, dass es plant, Orforglipron bis Ende des Jahres bei den globalen Zulassungsbehörden zur Behandlung von Fettleibigkeit einzureichen. Der Bau der Anlage soll laut Unternehmensangaben im Jahr 2026 beginnen und 2032 abgeschlossen sein. Durch die Anlage sollen voraussichtlich 3.450 Arbeitsplätze im Bau- und Produktionsbereich entstehen. 

    Eli Lilly

    +0,75 %
    -5,80 %
    +5,70 %
    +31,45 %
    +10,25 %
    +144,95 %
    +547,75 %
    +997,59 %
    +5.470,25 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560

    Die Aktie ist seit Jahresbeginn über 10 Prozent im Plus und wird mit 846,60 Euro bewertet. Am Mittwoch ist sie 1,12 Prozent im Minus (11:15 MEZ). Goldman Sachs hat am Montag die Aktie mit einem "Buy" versehen und das Kursziel dabei von 951 auf 1.145 US-Dollar erhöht.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 845,7EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Paul Späthling
