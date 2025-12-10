Eli Lilly plant Mega-Investition für Produktion von Pille gegen Fettleibigkeit

Eli Lilly gab am Dienstagnachmittag bekannt, dass das Unternehmen plant, mehr als 6 Milliarden US-Dollar in eine neue Produktionsstätte in Huntsville, Alabama, zu investieren. In der neuen Produktionsstätte sollen synthetische Arzneimittel mit kleinen Molekülen und Peptide, darunter Eli Lillys oralen GLP-1-Rezeptoragnositen Orforglipron hergestellt werden. Es handelt sich um den dritten von vier neuen Standorten in den USA, die das Unternehmen ankündigen will.

Zudem gab Eli Lilly bekannt, dass es plant, Orforglipron bis Ende des Jahres bei den globalen Zulassungsbehörden zur Behandlung von Fettleibigkeit einzureichen. Der Bau der Anlage soll laut Unternehmensangaben im Jahr 2026 beginnen und 2032 abgeschlossen sein. Durch die Anlage sollen voraussichtlich 3.450 Arbeitsplätze im Bau- und Produktionsbereich entstehen.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn über 10 Prozent im Plus und wird mit 846,60 Euro bewertet. Am Mittwoch ist sie 1,12 Prozent im Minus (11:15 MEZ). Goldman Sachs hat am Montag die Aktie mit einem "Buy" versehen und das Kursziel dabei von 951 auf 1.145 US-Dollar erhöht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 845,7EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

