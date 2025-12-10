AKTIE IM FOKUS
HSBC legt nach Bofa-Hochstufung zu - Jahreshoch rückt näher
- HSBC-Aktien steigen um 1,8 Prozent im Vormittagshandel.
- Nähe zum Jahreshoch aus November wird erreicht.
- Bank of America stuft auf "Buy" wegen Hongkong-Aussichten.
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien der HSBC haben im Vormittagshandel am Mittwoch überdurchschnittlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 1,8 Prozent. Er befindet sich damit weiter im Aufwärtstrend und näherte sich wieder dem bisherigen Jahreshoch aus dem November.
Die Aktie folgte damit einer Hochstufung der Bank of America. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, die Bank stehe vor einer Einigung im sogenannten "Cum-Cum-Steuerskandal" in Frankreich gegen eine Geldzahlung.
Die Bank of America begründete die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" mit den Aussichten für den HSBC-Ableger in Hongkong. Dieser dürfte seine Einlagen und das Vermögensverwaltungsgeschäft im kommenden Jahr deutlich steigern. Das Kursziel liegt nun bei 1300 Pence und damit rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 12,44 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,16 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 214,92 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,125GBP. Von den letzten 8 Analysten der HSBC Holdings Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -20,13 %/-28,12 % bedeutet.
