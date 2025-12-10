    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    VW-Investitionsplanung vor finalem Beschluss

    Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens Aufsichtsrat will an diesem Donnerstag über den Investitionsrahmen von rund 160 Milliarden Euro entscheiden. Wie das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf mehrere mit den Planungen vertraute Personen berichtet, wird erwartet, dass das Gremium die Summe als Zielgröße für die kommenden fünf Jahre freigibt.

    Konzernchef Oliver Blume hatte die Zahl bereits öffentlich genannt. Im November war ein entscheidendes Treffen zu dem Milliardenplan ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ein Sprecher des Konzernaufsichtsrats von VW lehnte laut "Handelsblatt" einen Kommentar zum aktuellen Stand der Planungsrunde ab.

    Analysten und Investoren kritisieren die insgesamt weiterhin sehr hohen Investitionen des Konzerns, die den finanziellen Spielraum belasten. Die endgültigen Details will Volkswagen spätestens zur Jahrespressekonferenz im Frühjahr vorlegen.


    Verfasst von Redaktion dts
