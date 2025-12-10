    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Gerresheimer Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 10.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher um +3,85 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,85 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +0,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 25,92, mit einem Plus von +3,85 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Gerresheimer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -42,12 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -4,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -65,64 % verloren.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,21 %
    1 Monat +0,65 %
    3 Monate -42,12 %
    1 Jahr -68,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Gerresheimer Aktie, die einen stabilen Anstieg zeigt. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Kommunikationspolitik des Unternehmens, insbesondere nach einer kritischen Einschätzung von UBS. Während einige optimistisch sind, dass sich die Umsätze stabilisieren, warnen andere vor möglichen negativen Entwicklungen durch externe Faktoren. Dennoch werden auch die fundamentalen Stärken des Unternehmens und Chancen in der operativen Transformation betont.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 900,80 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem "Report" eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Er habe bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der …

    Dax dürfte vor US-Zinsentscheidung leicht schwächeln


    Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Abend dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt einen Gang herunterschalten. Der Dax wurde rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels am Mittwoch 0,2 Prozent tiefer erwartet auf 24.123 Punkte. Der …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +2,32 %
    -4,21 %
    +0,65 %
    -42,12 %
    -68,09 %
    -61,01 %
    -73,41 %
    -65,22 %
    -41,95 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



