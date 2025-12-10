AKTIE IM FOKUS
Exane-BNP-Empfehlung treibt Sartorius an
- Exane BNP Paribas hebt Sartorius auf "Outperform".
- Aktien steigen um 2,25% auf 254,60 Euro.
- Kursziel auf 296 Euro angehoben, Erholung erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Empfehlung durch Exane BNP Paribas hat der Erholung der im MDax notierten Vorzugsaktien von Sartorius am Mittwoch frischen Schwung verliehen. Die Papiere legte am Vormittag nach einer viertägigen Konsolidierung um 2,25 Prozent auf 254,60 Euro zu. Zuvor hatte Analyst Odysseas Manesiotis bei einem auf 296 Euro angehobenen Kursziel die Anteilsscheine des Medizintechnik- und Pharmazulieferers von "Neutral" auf "Outperform" angehoben.
Nachdem sich der Kurs dank der Aussicht auf eine Belebung der nach der Corona-Krise mauen Geschäfte vom August-Tief bis jüngst um fast die Hälfte erholt hatte, wartet nun über 260,80 Euro ein Hoch seit Anfang Februar./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 255,9 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,51 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +2,36 %/+16,14 % bedeutet.
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.