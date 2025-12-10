Exane-BNP-Empfehlung treibt Sartorius an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 255,9 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,51 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +2,36 %/+16,14 % bedeutet.