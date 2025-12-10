    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Exane-BNP-Empfehlung treibt Sartorius an

    • Exane BNP Paribas hebt Sartorius auf "Outperform".
    • Aktien steigen um 2,25% auf 254,60 Euro.
    • Kursziel auf 296 Euro angehoben, Erholung erwartet.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Empfehlung durch Exane BNP Paribas hat der Erholung der im MDax notierten Vorzugsaktien von Sartorius am Mittwoch frischen Schwung verliehen. Die Papiere legte am Vormittag nach einer viertägigen Konsolidierung um 2,25 Prozent auf 254,60 Euro zu. Zuvor hatte Analyst Odysseas Manesiotis bei einem auf 296 Euro angehobenen Kursziel die Anteilsscheine des Medizintechnik- und Pharmazulieferers von "Neutral" auf "Outperform" angehoben.

    Nachdem sich der Kurs dank der Aussicht auf eine Belebung der nach der Corona-Krise mauen Geschäfte vom August-Tief bis jüngst um fast die Hälfte erholt hatte, wartet nun über 260,80 Euro ein Hoch seit Anfang Februar./mis/stk

    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 255,9 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
