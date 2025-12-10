Wechsel an Spitze von SAP Deutschland

https://www.onvista.de/news/2025/12-03-ki-nachfrage-und-uebernahme-salesforce-hebt-umsatzausblick-an-aktie-legt-zu-0-10-26456750





Die guten salesforce zahlen sollten dem Kurs etwas helfen heute.





https://www.marketscreener.com/news/salesforce-com-fiscal-q3-earnings-snapshot-ce7d51ded08df52c

SAN FRANCISCO (AP) — SAN FRANCISCO (AP) — Salesforce.com Inc. (CRM) on Wednesday reported fiscal third-quarter earnings of $2.09 billion.

The San Francisco-based company said it had net income of $2.19 per share. Earnings, adjusted for one-time gains and costs, came to $3.25 per share.





The results topped Wall Street expectations. The average estimate of 16 analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of $2.85 per share.

The customer-management software developer posted revenue of $10.26 billion in the period, which matched Street forecasts.

For the current quarter ending in January, Salesforce.com expects its per-share earnings to range from $3.02 to $3.04.

The company said it expects revenue in the range of $11.13 billion to $11.23 billion for the fiscal fourth quarter.

Salesforce.com expects full-year earnings in the range of $11.75 to $11.77 per share, with revenue ranging from $41.45 billion to $41.55 billion.



