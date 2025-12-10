Wirtschaft
Wechsel an Spitze von SAP Deutschland
Häußermann verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrungen, etwa bei IBM und Informatica. Bis 2024 war er Co-Chef des deutschen Softwareherstellers Atoss, bevor er zu SAP wechselte. Er sei "eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit großer Kundenorientierung", sagte Alex Kläger, der als Präsident das Geschäft in Mittel- und Osteuropa leitet.
Die Landesgesellschaft Deutschland hat bei SAP - trotz aller Internationalisierung - eine hervorgehobene Rolle. Nach den USA handelt es sich um den wichtigsten Absatzmarkt, 2024 stieg der Umsatz um neun Prozent auf 5,36 Milliarden Euro. Rund 6.000 Mitarbeiter sind in der Organisation. Die Geschäftsführung ist für Vertrieb und operatives Geschäft verantwortlich.
