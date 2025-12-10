JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate selbst seien ordentlich gewesen, schrieb Analyst Karan Puri am Mittwoch. Aktuell laufe das Geschäft allerdings durchwachsen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 8,158EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte