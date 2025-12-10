JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate selbst seien ordentlich gewesen, schrieb Analyst Karan Puri am Mittwoch. Aktuell laufe das Geschäft allerdings durchwachsen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 8,158EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Karan Puri

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



