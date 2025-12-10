UBS stuft TUI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu lobte am Mittwoch zuversichtliche Signale für den Bereich Cruises and Hotels und die Wiedereinführung von Dividendenzahlungen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 8,158EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



