UBS stuft TUI auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu lobte am Mittwoch zuversichtliche Signale für den Bereich Cruises and Hotels und die Wiedereinführung von Dividendenzahlungen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 8,158EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 9
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
