JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung. Der Experte favorisiert im Reisebereich allerdings Jet2./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 8,158EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Wheatcroft

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,20

Kursziel alt: 8,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



