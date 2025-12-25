Standard Chartered halbiert Bitcoin-Prognose für 2026

Trotz der deutlichen Abwärtsrevision bedeutet die neue Zielmarke noch immer ein enormes Kurspotenzial. Die Analysten betonen, dass der langfristige Aufwärtstrend aus ihrer Sicht intakt bleibt – wenn auch mit deutlich geringerer Dynamik als bislang angenommen.

Die britische Großbank Standard Chartered hat ihre Bitcoin -Prognose überraschend deutlich nach unten korrigiert. Statt der bislang erwarteten 300.000 US-Dollar soll die weltweit größte Kryptowährung im Jahr 2026 nun nur noch ein Kursniveau von 150.000 US-Dollar erreichen. Damit halbiert das Institut sein bisheriges Kursziel – bleibt aber weiterhin klar optimistisch.

Auch Langfristprognosen bis 2029 nach unten angepasst

Neben dem 2026er-Ziel senkte Standard Chartered auch seine Erwartungen für die Jahre danach. Der bisher für 2028 prognostizierte Meilenstein von 500.000 US-Dollar soll nun erst im Jahr 2030 erreicht werden. "Die zeitliche Perspektive hat sich verschoben, nicht aber die grundsätzliche Richtung", erklärte Geoff Kendrick, Global Head of Digital Assets Research bei der Bank, in einer Kundenmitteilung.

Kendrick begründet die Anpassung unter anderem mit der aktuellen Marktdynamik rund um Bitcoin-ETFs sowie mit veränderten Bewertungsniveaus. Zugleich dämpfte er die Hoffnung auf zusätzliche Impulse durch große Unternehmen.

"Wir gehen inzwischen davon aus, dass zukünftige Kursanstiege bei Bitcoin praktisch nur noch von einer einzigen Quelle getragen werden – den ETF-Zuflüssen", schrieb Kendrick. "Deshalb senken wir unsere Jahresendprognosen."

Damit verschiebt sich der Fokus am Kryptomarkt zunehmend auf institutionelle Anleger und Fonds. Private Unternehmen als Treiber der Nachfrage spielen laut Standard Chartered kurzfristig nur noch eine untergeordnete Rolle.

Langfristig bleibt der Megatrend intakt

Trotz der gedämpften Aussichten für die kommenden Jahre hält die Bank an ihrer langfristig sehr positiven Einschätzung fest. Der Grund: Nach Analysen zur globalen Portfoliostruktur sind viele institutionelle Investoren weiterhin deutlich untergewichtet in Bitcoin.

"Unsere Portfolio-Optimierungen zeigen, dass globale Vermögensverwaltungen Bitcoin nach wie vor zu gering gewichten", sagte Kendrick. Zwar dauerten Entscheidungen in Investitionsausschüssen oft mehrere Quartale, langfristig würden diese Anpassungen jedoch zusätzlichen Kaufdruck erzeugen und den Preis weiter antreiben.

ETF-Nachfrage als entscheidender Kurstreiber

Die zentrale Rolle der börsengehandelten Bitcoin-Fonds unterstreicht die veränderte Marktstruktur. Seit deren Zulassung in den USA hat sich das Investorenprofil deutlich verschoben. Statt spekulativer Privatanleger dominieren zunehmend Vermögensverwalter, Pensionsfonds und Hedgefonds das Handelsgeschehen.

Diese Entwicklung sorgt zwar für mehr Stabilität, bremst jedoch zugleich das explosive Wachstumstempo früherer Krypto-Zyklen. Extreme Übertreibungen nach oben wie in früheren Bullenmärkten werden damit unwahrscheinlicher – dafür steigt die Bedeutung makroökonomischer Faktoren und institutioneller Kapitalströme.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





