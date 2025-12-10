    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich Technologie-Hardware dürften mehrere Branchenthemen auch 2026 im Anlegerfokus stehen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. So werde unter anderem die gravierende Knappheit an Speicherchips (DRAM) wahrscheinlich weiterhin für Schlagzeilen sorgen und dazu führen, dass die Ausgaben für DRAM-Ausrüstung zunehmen. Zudem dürften die Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), die Verfügbarkeit wichtiger Komponenten (Speicher, passive Bauelemente, Optik usw.) verdrängen und zu geringeren Produktionszahlen und verzögerten Markteinführungen führen./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 958,6EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Robert Sanders
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1150
    Kursziel alt: 1000
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


