BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Zahlenseitig sei viel bereits bekannt gewesen und der Ausblick auf 2026 entspreche in etwa den Erwartungen, schrieb Richard Clarke am Mittwoch. Die Aussagen zu einem "viel besseren" Sommergeschäft ließen Spielraum zur Interpretation. Im Februar werde wieder eine Dividende ausgezahlt - etwas früher als gedacht./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 07:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 07:33 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 8,258EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.





