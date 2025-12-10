JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele sprächen für eine bessere Kostenentwicklung, ließen aber auch Spielraum für Erlösskepsis, schrieb Tom Mills am Mittwoch./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 221,5EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
